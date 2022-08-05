Биробиджан, , 13:05 — REGNUM Штраф в 120 тыс. рублей и 25 тыс. рублей компенсации жительнице Биробиджана выплатит мэрия города по решению суда. Администрацию накажут за то, что наледь и снег не убирали с дорог и тротуаров своевременно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Штраф Uriston.com

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Жительница города шла по скользкой дороге, упала и сломала руку. Её интересы в суде защищала прокуратура.

«Причиной падения явилась наледь, так как работы по своевременной очистке дорог мэрией города не проводились. Поверхность дороги была покрыта льдом, местами накаты снега. Обработка поверхности противогололедными материалами не проводилась», — констатировали в надзорном ведомстве.

В пользу горожанки было взыскано 25 тыс. рублей. Ещё 120 тыс. рублей составил штраф за несвоевременную уборку дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, этой зимой уборка снега стала проблемой в столице ЕАО. Город не очищали после снегопада неделями, техники и рабочих не хватало, горожане были вынуждены сами брать лопаты и убирать снег во дворах.