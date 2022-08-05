Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Борьба Эстонии с историей возмутительна и не красит эту страну, заявил 5 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал планы, озвученные эстонским премьером Каей Каллас, скорее снести на территории прибалтийской страны все советские памятники. Песков напомнил, что именно Советский Союз спас Европу от фашизма.

«Мы считаем это возмутительным. Война с общей историей, избавление от памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, конечно, возмутительно. Это не красит никакую нацию, в том числе Эстонию», — сказала пресс-секретарь главы государства.

Песков также прокомментировал отношения Москвы и Парижа, отметив, что Франция является недружественным государством из-за её антироссийских действий.