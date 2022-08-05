Кунгур, Пермский край, 5 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Кунгурском муниципальном округе Пермского края горит полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Пожар начался вечером 4 августа. Возгорание удалось локализовать во второй половине дня 5 августа. Проводятся мероприятия по ликвидации тления.

Полигон расположен возле деревни Мыльники. Спасатели заявили об отсутствии угрозы жизни и здоровью населения, а также окружающей среде. По результатам исследования проб воздуха превышения ПДК загрязняющих веществ не выявлено.