Рабат, , 13:23 — REGNUM Израильские полицейские будут сотрудничать с коллегами из Марокко в вопросах поиска израильских преступников, которые пытаются укрыться на марокканской территории. Об этом 5 августа сообщает телеканал i24.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве было достигнуто в ходе недавнего визита главы израильской полиции Коби Шабтая в Марокко.

По информации журналистов, многие израильские преступники скрываются от уголовного преследования в Марокко, Турции и ОАЭ.

Преступники пользуются тем, что между государствами не налажена экстрадиция преступников. В связи с этим Израиль намерен наладить сотрудничество с арабскими странами по линии министерств внутренних дел.