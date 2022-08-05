Пномпень, 5 августа 2022, 13:00 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин провел на полях ежегодных собраний по линии АСЕАН краткую встречу с послом КНДР в Индонезии Ан Гван Илем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, представители двух стран встретились на приветственном ужине 4 августа.
Сообщается, что Пак Чин приветствовал представителя КНДР, а также попросил передать поздравления Чхве Сон Хи, назначенной в июне на должность главы северокорейского внешнеполитического ведомства.
Ожидается, что глава МИД Южной Кореи и посол КНДР в Индонезии снова встретятся на Региональном форуме АСЕАН.
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