Пномпень, 5 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин провел на полях ежегодных собраний по линии АСЕАН краткую встречу с послом КНДР в Индонезии Ан Гван Илем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Согласно опубликованным данным, представители двух стран встретились на приветственном ужине 4 августа.

Сообщается, что Пак Чин приветствовал представителя КНДР, а также попросил передать поздравления Чхве Сон Хи, назначенной в июне на должность главы северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что глава МИД Южной Кореи и посол КНДР в Индонезии снова встретятся на Региональном форуме АСЕАН.