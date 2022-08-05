Черкесск, 5 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесию с территории Донецкой и Луганской Народных Республик прибыли 263 жителя Донбасса. Для них приготовили пункты временного размещения. Часть прибывших также разместилась у родных, проживающих в республике на постоянной основе, сообщили 5 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

Alania.gov.ru Дети из Донбасса

В пунктах временного размещения для людей, вынужденных выехать из родных домов, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь детей, созданы все необходимые условия, в том числе организовано питание, предоставление медико-психологических и информационных услуг. Ведется работа по трудоустройству желающих, также оказывается помощь по устройству детей в образовательные учреждения.

На днях пункты временного размещения граждан из Донецкой и Луганской республик посетили главный федеральный инспектор по КЧР Игорь Дральщиков, федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в СКФО по КЧР Юрий Ясько и глава минобра КЧР Инна Кравченко. Они проверили условия размещения вынужденных переселенцев и обеспечения всем необходимым для жизни.