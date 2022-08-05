Москва, 5 августа, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Кремле следят за судьбой гражданина России Александра Винника, которого увезли в США. Об этом 5 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«За судьбой Винника следим, как за судьбами всех российских граждан. Вот всё, что я могу сказать», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Винника увезли из Греции в США на частном самолёте.