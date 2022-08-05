Воронеж, , 12:56 — REGNUM Бывший директор АО «Воронежская горэлектросеть» признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, суд вынес решение 5 августа, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области. Дело было возбуждено на основании материалов УФСБ России по Воронежской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судом и следствием установлено, что обвиняемый, занимая пост гендиректора «Воронежгорэлектросети», в 2018–2019 годах, зная о кредиторской задолженности предприятия в 593 млн рублей перед его знакомым предпринимателем и аффилированными ему лицами, имея возможность погасить долг, не стал этого делать.

«Тем самым обвиняемый в интересах данного предпринимателя способствовал формированию дополнительной задолженности предприятия в виде штрафных санкций по основному долгу в размере более 68 млн рублей по арбитражным делам», — уточнили в СК.

Гендиректор предприятия, а также ряд сотрудников «Горэлектросети» были задержаны в феврале 2019 года. Предприниматель успел скрыться, он находится в федеральном розыске. На период следствия экс-руководитель «Воронежской горэлектросети» находился под стражей, а затем под домашним арестом.

Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде одного года и одного месяца в колонии-поселении. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году прокуратура Воронежской области добилась ужесточения наказания другому бывшему руководителю МУП «Воронежская горэлектросеть» — его признали виновным в преднамеренном создании кредиторской задолженности предприятия на сумму более 520 млн рублей. Суд первоначально назначил ему наказание в виде условного лишения свободы, однако затем наказание было ужесточено до реального.

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