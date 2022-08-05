Саратов, 5 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Смоленской области установили памятник участнице Отечественной войны 1812 года Василисе Кожиной. Как сообщает телеграм-канал «Володин. Саратов», монумент создан по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, который и профинансировал строительство. Автором памятника стал саратовский скульптор Владимир Пальмин.

Телеграм-канал «Володин. Саратов» Памятник Василисе Кожиной в Смоленской области

Во время наполеоновского нашествия крестьянка из Сычёвского уезда Смоленской губернии (в августе-ноябре 1812 года) собрала и возглавила партизанский отряд, состоявший из подростков и крестьян деревень Дугино, Лёвшино, Свистаево, Горшково, Хотьково.

Василиса Кожина за подвиги удостоена боевой медали, которую по приказу царя Александа I ей вручил Михаил Кутузов.

ИА REGNUM напоминает, в мае 2021 года у Саратовского областного медицинского колледжа установили памятник военной медсестре.

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