Челябинск, , 12:55 — REGNUM В Челябинской области увеличивается число свободных рабочих мест. Это следует из очередного анализа, проведённого специалистами региональной Контрольно-счётной палаты.

За работой

К 1 августа их насчитывалось 36 233 единицы. При этом на 1 июля данный показатель составлял 35 135.

Коэффициент напряжённости на рынке труда достиг 0,52 вместо предыдущих 0,56. Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе уменьшается количество безработных. Ранее губернатор Алексей Текслер поставил подчинённым задачу постоянно мониторить обстановку на рынке труда и сохранить на Южном Урале занятость населения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области снова уменьшилось количество безработных