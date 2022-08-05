Париж, , 12:53 — REGNUM Франция помогает Украине ради «собственной безопасности». Об этом, как сообщает Le Parisien, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

Глава МИД Франции Катрин Колонна Wadvert1

В интервью изданию Liberation министр иностранных дел Франции подтвердила поддержку Украины.

По ее словам, Франция должна была быть на стороне Украины, потому что «то, что мы защищаем, защищая и помогая Украине, — это наша собственная безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз искусственно задерживают передачу Киеву финансовой помощи на сумму 8 млрд евро, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения.

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