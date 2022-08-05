Ради «собственной безопасности» Франция помогает Украине — глава МИД
Париж, 5 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Франция помогает Украине ради «собственной безопасности». Об этом, как сообщает Le Parisien, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
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Глава МИД Франции Катрин Колонна
В интервью изданию Liberation министр иностранных дел Франции подтвердила поддержку Украины.
По ее словам, Франция должна была быть на стороне Украины, потому что «то, что мы защищаем, защищая и помогая Украине, — это наша собственная безопасность».
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз искусственно задерживают передачу Киеву финансовой помощи на сумму 8 млрд евро, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения.
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