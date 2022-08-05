Кишинёв, 5 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Высшее руководство не поедет в Москву для того, чтобы просить снизить цену на российский газ. Об этом на телеканале Jurnal TV заявил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

Цитата из м/ф «Маугли». реж. Роман Давыдов. 1973. СССР А мы уйдем на север, а мы уйдем на север!

«Они (власти РФ, прим. — ИА REGNUM) будут требовать уступки, а я хочу спросить народ Молдовы — готов ли он на уступки? Это наша настоящая борьба за независимость», — сказал глава ведомства.

Спыну также заявил, что формула, по которой формируется цена на газ для Молдавии лучше, чем была, когда правящей партией была Партия социалистов. Он это утверждает, несмотря на то, что с тех пор цена выросла почти в десять раз.

«Они (предыдущие власти Молдавии, прим. — ИА REGNUM) на 100% пользовали летнюю формулу по рыночной цене, а у нас сейчас совершенно другая формула, и всё равно мы платим ниже, чем рыночные цены», — заявил Спыну.

Напомним, в Молдавии рост цен на газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия президента республики Майи Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Антироссийская политика властей привела к тому, что цена на российский газ стала для Молдавии стала зависеть от цен в ЕС. В августе она выросла до $1458 за кубометр.