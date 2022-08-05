Москва, 5 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Помощь с переводами во время визита президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана не требуется. Об этом сегодня, 5 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, свободно владеющий турецким языком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля, заявил, что приветствует Эрдогана на турецком языке.

«Необходимости в переводе с турецкого уже нет. Сейчас уже работает поколение гораздо более талантливых и молодых переводчиков», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу 5 августа в Сочи.

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