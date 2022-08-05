Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Антироссийские действия Франции ставят её в категорию недружественных стран, заявил 5 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос журналистов об отношениях двух стран. По его словам, сейчас Франция не является для России дружественной страной.

«Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — сказал Песков.