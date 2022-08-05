Москва, , 12:59 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон давно не общались по телефону, так как нужды в этом пока нет. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 5 августа журналистам.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Kremlin.ru

Песков напомнил, что из-за действий Франции в отношении России это государство отнесено к недружественным. Лидеры считают, что момент для их контактов пока не настал, и не созваниваются.

При необходимости Путин и Макрон, добавил представитель Кремля, «смогут созвониться в любую минуту».

Лидеры России и Франции не общались около двух месяцев.

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