Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Внутренний турист постепенно начинает заполнять отели Санкт-Петербурга. Загрузка номеров за минувшие полгода составила 49%, что на 4 подпункта ниже результата за аналогичный период 2021 года. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 5 августа в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Гранд Отель «Европа» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на то, что с началом сезона гостиницы среднего ценового сегмента активно повышают стоимость размещения, тогда как категории «пять звезд» более сдержаны из-за низких показателей загрузки. Наибольший уровень загрузки показали гостиницы трех (54%) и четырех звезд (52%). Пятизвездочные гостиницы по итогам полугодия из-за снижения иностранного туристического потока и сокращения делового туризма смогли обеспечить себе заполняемость лишь на 26%.

«Во время пандемии активность MICE-индустрии (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий, — прим. ред.) в крупных городах сократилась в среднем на 40–60%», — отметили аналитики компании.

В целом же, средняя стоимость номера (ADR) практически не изменилась за год. По итогам первого полугодия 2022 года ADR составил 5 352 рублей/номер/сутки (не включая завтрак и НДС), увеличившись за год всего на 3%.

«Показатель все еще остается на 15% ниже значения первого полугодия 2019 года», — отметили в пресс-службе добавив, что в то же время, доходность на номер за год выросла на 8,5%. По итогам первых шести месяцев 2022 года достигла 2 799 рублей/номер/сутки за счет повышения стоимости размещения и позитивного результата загрузки с началом летнего сезона.

«Однако RevPAR (выручка номерного фонда на один доступный к продаже номер, — прим. ред.) по-прежнему значительно ниже показателя аналогичного периода 2019 года», — подытожили в компании.

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