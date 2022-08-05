Тюмень, , 12:48 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксирован 128 выздоровевших и семеро госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 5 августа региональный оперативный штаб.

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За сутки на 5 августа коронавирус выявили у 217 тюменцев. Это на 88 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 августа коронавирус выявили у 194 414 человек, выздоровели 188 890 пациентов, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).

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