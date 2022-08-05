Челябинск, 5 августа, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Челябинской области продолжается сокращаться количество зарегистрированных безработных. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

На 1 августа в регионе их насчитывалось 16 234 человека. При этом на 1 июля таких граждан имелось 16 453. Для сравнения, к 1 августа 2021 года безработных в области было 24 718, а к августа 2020-го — 68 843.

Уровень безработицы составил 0,88%. На 1 июля он был выше, 0,89%. По данным властей, ситуация с безработицей в Челябинской области остаётся стабильной.