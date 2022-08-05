Пекин, 5 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая вызвало временного поверенного в делах посольства Канады в КНР Джима Никеля в связи с участием Оттавы в заявлении глав МИД стран G7 по Тайваню. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Замглавы МИД КНР Се Фэн был уполномочен вызвать временного поверенного в делах посольства Канады в Китае Никеля в четверг (4 августа), чтобы сделать серьезное представление и выразить жесткий протест в связи с ошибочным заявлением по Тайваню, которое сделали главы МИД стран G7», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Японии в КНР Таруми Хидео из-за совместного заявления глав МИД G7 по Тайваню.

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