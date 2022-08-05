Пермь, 5 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Пермском крае водители за пьяную езду поплатились штрафами. С нарушителей за первое полугодие 2022 года взыскано более 37 млн рублей, сообщили 5 августа в пресс-службе УФССП по региону.

Пьянство за рулём

За шесть месяцев 2022 года судебными приставами окончено и прекращено почти 2 тысячи исполнительных производств, возбуждённых в отношении пермяков, управлявших машинами в состоянии алкогольного опьянения. На исполнении в ведомстве находилось около 5 тысяч исполнительных производства данной категории.

В ряде случаев пришлось прибегнуть к принудительному взысканию. Приставы запретили выезд за границу 1597 правонарушителям. В рамках 154 производств наложен арест на имущество, принадлежащее должникам на сумму более 4 млн рублей.