Лос-Анджелес, США, 5 августа 2022, 12:46 — REGNUM Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил апелляцию голливудской звезды Кевина Спейси об отмене решения, по которому актер должен выплатить 31 млн долларов продюсерам сериала «Карточный домик», сообщает агентство PA Media.

Кевин Спейси
Кевин Спейси
Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Майкл Лиссак. 1993. Италия,США

В ноябре 2021 года суд обязал Спейси выплатить эту сумму компании MCR после обвинений в домогательствах к молодых членам съемочной группы, работавшим над фильмом.

Спейси обратился в суд с просьбой отменить это решение, но 4 августа лос-анджелесский судья отклонил его апелляцию.

Судья Мел Ред Рекана постановил, что Спейси и его адвокаты не смогли доказать, что решение о возмещении ущерба «настолько иррационально, что равносильно произвольному изменению контрактов сторон».

«Мы довольны решением суда», — заявил адвокат MRC Майкл Камп.

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