Лос-Анджелес, США, 5 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил апелляцию голливудской звезды Кевина Спейси об отмене решения, по которому актер должен выплатить 31 млн долларов продюсерам сериала «Карточный домик», сообщает агентство PA Media.

Цитата к/ф «Карточный домик». реж. Майкл Лиссак. 1993. Италия,США Кевин Спейси

В ноябре 2021 года суд обязал Спейси выплатить эту сумму компании MCR после обвинений в домогательствах к молодых членам съемочной группы, работавшим над фильмом.

Спейси обратился в суд с просьбой отменить это решение, но 4 августа лос-анджелесский судья отклонил его апелляцию.

Судья Мел Ред Рекана постановил, что Спейси и его адвокаты не смогли доказать, что решение о возмещении ущерба «настолько иррационально, что равносильно произвольному изменению контрактов сторон».

«Мы довольны решением суда», — заявил адвокат MRC Майкл Камп.