Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. На Камчатке из-за резко увеличения числа заболевших COVID-19 принято решение развернуть дополнительные койки в коронавирусных госпиталях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ещё две недели назад в крае выявляли ежедневно по пять новых носителей коронавируса. За последние сутки заболевание лабораторно подтвердилось у 25 человек. Специалисты связывают такой рост с сезоном отпусков.

«Мы видим, что во всем мире начинается очередной этап роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сегодня в разгар отпусков, когда жители нашей страны активно перемещаются по субъектам России, мы понимаем, что должны быть готовы к тому, что очередной всплеск заболеваемости может дойти и до Камчатки. Система здравоохранения региона готова к тому, чтобы своевременно оказать помощь пациентам, но в и то же время не допустить дальнейшего резкого распространения инфекции», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

Количество коек в инфекционных госпиталях Камчатки увеличено до 95.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдума заверили в отсутствии законопроектов, направленных на обязательную вакцинацию от COVID-19.