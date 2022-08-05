* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 5 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Анас Хаккани, высокопоставленный член «Исламского Эмирата», говорит, что закрытие школ для девочек в Афганистане не будет постоянным.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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По сообщению информационного агентства «Шафакна», которое цитирует TOLOnews, этот высокопоставленный член правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добавил, что после выполнения некоторых задач правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устранит эту проблему.

«Это исламская система, и у неё есть принципы. Я надеюсь, что этот вопрос, будет решён, поскольку ещё остались проблемы», — подчеркнул Хаккани.

Закрытие школ для девочек в 2021 году стало одной из серьёзных точек преткновения в отношениях Афганистана с мировых сообществом. Хотя высокопоставленные члены правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда обещали вновь открыть школы, эти обещания до сих пор не выполнены.