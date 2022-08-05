Калуга, , 13:26 — REGNUM Прокуратура Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту жестокого обращения с собакой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Пострадавшая собака по кличке «Мишель» в ветеринарной клинике kp40.ru

Установлено, что 1 августа в магазине «Магнит» на улице Генерала Попова неизвестная пожилая женщина умышленно ударила бутылкой по голове собаку породы Чихуахуа, которая находилась на руках у хозяйки. Животному причинены увечья.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Напавшей на собаку женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

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