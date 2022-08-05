Ставрополь, 5 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом развернули новые ковидные койки в инфекционных отделениях. Глава региона Владимир Владимиров, комментируя ситуацию, не исключил наступления новой волны коронавируса на Ставрополье.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В «красных зонах» края в связи с ростом заболеваемости развернуты новые койки — сейчас их 260. При этом больше 20% из них остаются свободными и готовы в случае необходимости принять пациентов с COVID-19. Вероятность наступления новой волны COVID-19 есть», — написал губернатор на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По данным Владимирова, за прошедшие сутки в крае выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 24 человека.