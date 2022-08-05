Челябинск, 5 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Челябинске на линию вышли новые низкопольные трамваи. Об этом пишут местные СМИ.

ИА REGNUM Челябинск

Всего в городе начали курсировать два таких состава. Они ходят по маршруту №20, связывающему Медгородок и Челябинский меткомбинат.

Современные вагоны были выпущены Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Ранее они прошли обкатку.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года Челябинск получит 30 низкопольных трамваев. Ранее в город поступили новые автгобусы.