Сеул, , 12:43 — REGNUM С 8 по 10 августа министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин посетит с трёхдневным визитом Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что глава МИД Южной Кореи посетит Поднебесную по приглашению своего коллеги Ван И.

В ходе переговоров, которые состоятся 9 августа в городе Циндао провинции Шаньдун, представители двух стран обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе отношения между Сеулом и Пекином, а также региональные и глобальные проблемы.

По мнению экспертов, предстоящие переговоры министров иностранных дел могут определить основные направления отношений между Сеулом и Пекином на ближайшие годы.