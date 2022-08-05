Сеул, 5 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. С 8 по 10 августа министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин посетит с трёхдневным визитом Китай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что глава МИД Южной Кореи посетит Поднебесную по приглашению своего коллеги Ван И.

В ходе переговоров, которые состоятся 9 августа в городе Циндао провинции Шаньдун, представители двух стран обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе отношения между Сеулом и Пекином, а также региональные и глобальные проблемы.

По мнению экспертов, предстоящие переговоры министров иностранных дел могут определить основные направления отношений между Сеулом и Пекином на ближайшие годы.