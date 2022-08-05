Донецк, , 12:40 — REGNUM Вооружённые украинские формирования произвели обстрел Киевского района Донецка. Об этом 5 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был произведён в 12:18 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что отряд добровольцев «Тигр» в Приморье пополнят ещё 75 человек для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса.