Улан-Батор, 5 августа, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В Монголии с 1 августа началась вакцинация детей 5 — 11 лет. Для вакцинации детей используются препарат Рfizer/BioNTech. Как сообщило Министерство здравоохранения, дети будут вакцинировать с согласия родителей или опекунов.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

«Чаще всего болеют дети, которые не были вакцинированы. Случаи заражения коронавирусом детей составляют 19% от общего количества заражений COVID-19», — сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Монголии насчитывается около 500 тысяч детей в возрасте 5 — 11 лет, 150 тысяч из них Минздрав планирует вакцинировать.

Сейчас ведомство призывает граждан вакцинировать детей из-за распространения коронавирусной инфекции. В последные дни в Монголии широко распространяется штамм ВА5 коронавируса, в конце августа — начале сентября должен наступить пик заболеваемости COVID.