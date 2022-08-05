Тбилиси, , 12:39 — REGNUM Политические силы Грузии, которые развернули ксенофобскую кампанию в отношении граждан России, преследуют одну цель — развязать войну. Об этом 5 августа заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Parliament.ge

«Мы видим, с какими политическими силами имеем дело. Соответственно, от этих политических сил, которые делают всё для того, чтобы подтолкнуть страну к войне, следует ждать всего, любых провокаций», — сказал Кобахидзе.

Он призвал правоохранительные органы быть бдительными и не допускать случаев агрессии. По мнению лидера «Мечты», высоки риски, что это произойдёт.

Стоит отметить, что ряд грузинских СМИ публикуют сообщения о большом потоке граждан России, переезжающих в Грузию после начала спецоперации по денацификации Украины. Ряд оппозиционных политиков утверждают, что это якобы несёт угрозу национальной безопасности. Кобахидзе по этому поводу заявил, что СМИ на порядок преувеличивают данные, создавая «фейки».

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