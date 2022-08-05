Кабул, 5 августа, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Члены «Стихийного движения женщин Афганистана» заявили на митинге протеста, что Афганистан под контролем талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства террористов превратился из потенциальной угрозы безопасности в реальную опасность. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Члены движения 4 августа, скрыв свои лица и имена, провели акцию протеста в закрытом помещении против превращения Афганистана в террористическое государство. Они выразили обеспокоенность по поводу беспрецедентного присутствия террористических группировок в Афганистане.

Женщины говорят, что в настоящее время мир сталкивается с тем, что Афганистан становится ареной деятельности и убежищем для различных террористических группировок.

«Эта ситуация является результатом 20-летнего присутствия НАТО и её союзников, которые говорили, что пришли бороться с терроризмом», — заявили они.

Женщины призвали мировое сообщество не признавать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в первые месяцы правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уличные протесты женщин жестко подавлялись талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).