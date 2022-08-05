Пермь, 5 августа, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Пермском крае правительство инициировало возвращение доходов от транспортного налога в краевой бюджет. О таком предложении заявила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Антипина на рабочей встрече депутатского корпуса и кабинета министров, посвящённой вопросам межбюджетных отношений, механизмам государственно-частного партнёрства и Стратегии социально-экономического развития, сообщает 5 августа телеграм-канал Парламент/Пермский край.

Автомобили

По словам Антипиной после передачи доходов от транспортного налога в бюджет Прикамья местным бюджетам передадут поступления от налога по упрощенной системе налогообложения. Чиновница обратила внимание на то, что недоимка поступлений от транспортного налога до их передачи на муниципальный уровень составляла 28%, но за 15 лет этот показатель ухудшился до 57%.

В ряде случаев автовладельцы регистрируют машины в муниципальных образованиях, где не проживают. У муниципалитетов не хватает эффективных рычагов воздействия на неплательщиков. Региональные же власти готовы взять на себя работу со службой судебных приставов, чтобы добиться существенного сокращения недоимки.

Законопроект поступит на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края в ближайшие дни.