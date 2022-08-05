Ульяновск, 5 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области расширяются формат оказания услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В двух МФЦ установили криптокабины для оформления заграничных паспортов нового образца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовые паспорта

Криптокабины начали работать в двух центрах «Мои Документы» — в Ульяновска и в Димитровграде. Здесь можно самостоятельно сдать отпечатки пальцев, отсканировать документы и сфотографироваться на новый загранпаспорт.

Речь идёт о биометрическом заграничном паспорте нового образца, который действует вдвое дольше обычного — десять лет. На его изготовление в зависимости от места прописки и пребывания уйдёт от одного до трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в МФЦ в Ульяновске был организован пункт вакцинации от ковида. Также в 2022 году в рамках акции «Сохраним память» в МФЦ принимали для пополнения архивного фонда фотографии участников Великой Отечественной войны и фронтовую переписку.