Пекин, 5 августа, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Китай обещает ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси и ее ближайшего окружения из-за ее визита на Тайвань, заявил 5 июня МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Пелоси посетила Тайвань несмотря на серьезную обеспокоенность и протесты со стороны Китая, осуществив жёсткое вмешательство во внутреннюю политику Китая и нанеся серьезный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности Китая», — говорится в заявлении МИДа страны.

В документе также подчеркивается, что Пелоси тем самым атаковала принцип «одного Китая», что в свою очередь поставило под угрозу мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива.