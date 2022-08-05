Якутск, , 12:35 — REGNUM С 16 июля не дают о себе знать три представителя кочевой общины «Берелях». Люди отправились на поиски отбившихся от стада оленей и не вернулись, сообщило 5 августа ЯСИА.

Оленевод bada_yidi

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Местонахождение одного из оленеводов, Кима Попова, установили, а поиски двух других — Алексея Николаева и Сергея Богуша — продолжаются. Последний раз они звонили родным 16 июля, сообщение о пропаже людей поступило 25 июля. Место, где, как предполагалось, находятся оленеводы, дважды облетал вертолёт.

«После авиационных поисков приступили к наземным. По маршруту следования оленеводов выедут сотрудники администрации и МВД, к ним ещё присоединятся три добровольца», — рассказал глава Аллаиховского района Яков Елисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в Якутии потерялся оленевод Егор Кривошапкин. Он два месяца выживал в тайге.