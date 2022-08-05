Якутск, 5 августа 2022, 12:35 — REGNUM С 16 июля не дают о себе знать три представителя кочевой общины «Берелях». Люди отправились на поиски отбившихся от стада оленей и не вернулись, сообщило 5 августа ЯСИА.
Читайте также: В Якутии нашли оленевода, который два месяца блуждал по тайге
Местонахождение одного из оленеводов, Кима Попова, установили, а поиски двух других — Алексея Николаева и Сергея Богуша — продолжаются. Последний раз они звонили родным 16 июля, сообщение о пропаже людей поступило 25 июля. Место, где, как предполагалось, находятся оленеводы, дважды облетал вертолёт.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в Якутии потерялся оленевод Егор Кривошапкин. Он два месяца выживал в тайге.