Джакарта, , 12:32 — REGNUM Правительство Индонезии на встрече министров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза (ЕС) призвало к более справедливому и доверительному партнерству между АСЕАН и ЕС, сообщает Antara.

АСЕАН Asean.org

На встрече делегацию ЕС возглавлял Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Государства — члены АСЕАН и ЕС отметят 45-летие сотрудничества и партнерства между двумя сторонами. Ожидается, что проведение 45-го юбилейного саммита сотрудничества АСЕАН-ЕС, который состоится позднее в этом году, станет импульсом для размышлений о приверженности обеих сторон в будущем.

Правительство Индонезии заявило о важности установления справедливой и недискриминационной торговли сельскохозяйственной продукцией с ЕС, особенно в торговле растительным маслом.​

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что стратегия ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе должна стать строительным блоком для мира, стабильности и процветания региона.

В ходе встречи АСЕАН и ЕС согласовали план работы по реализации стратегического партнерства на период 2023–2027 годов. В документе о плане работы АСЕАН и ЕС обязуются поддерживать повышение готовности к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Кроме того, АСЕАН-ЕС также договорились продолжить диалог по вопросу растительного масла.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия надеется, что партнерство Россия — АСЕАН может принести мир и процветание.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия подняла проблему продовольствия на встрече АСЕАН — Россия