Мадрид, 5 августа, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Сразу в 11 населенных пунктах Испании объявлено предупреждение о высокой температуре воздуха. Об этом пишет агентство EFE.

Pixabay.com Жара

Так, на юге Испании температура достигнет +40, а в Каталонии («оранжевый» уровень) будут бури и очень сильные дожди, сопровождаемые градом — как и в Арагоне.

Как сообщает Государственное метеорологическое агентство на своем сайте, регионы Андалусия, Балеарские острова, Канарские острова, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура и Мадрид также находятся в режиме предупреждения о высокой температуре с «желтым» уровнем риска. Аналогично и в Арагоне, где также ожидаются очень сильные дожди и грозы; а в Галисии, помимо жары, будет наблюдаться природная активность на воде.