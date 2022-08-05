Москва, 5 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Законопроект о психологической помощи населению планируют разработать в Госдуме, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

«Стране жизненно необходим закон о психологической помощи населению!» — убеждена Останина.

Парламентарий считает крайне актуальным создание единой системы психологической деятельности (помощи) гражданам в Российской Федерации, что требует внесения соответствующих законодательных инициатив.

«Главная из таких инициатив — скорейшее приятие закона «О психологической помощи (деятельности) в РФ». Судя по активности экспертного сообщества, проект такого закона уже существует и в существенной степени проработан», — отметила депутат.

Она сообщила о сборе рабочих групп в сентябре 2022 года.

Останина выразила обеспокоенность тем, что Россия на протяжении долгих лет «лидирует» в области суицидов (и деструкции/аутодеструкции, в целом) в подростково-молодежной среде.

«Сейчас же число тревожно-депрессивных состояний (и не только, как знают специалисты) будет нарастать лавинообразно. В этой ситуации резко активизируются и различного рода шарлатаны и сектанты, навязывающие людям свои услуги под видом психологической помощи. И это, прежде всего, именно психологические, а не медицинские вопросы (хотя и психотические явления представляют собой сегодня серьезную угрозу обществу)» — рассуждает парламентарий в телеграм-канале.