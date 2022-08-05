Москва, , 12:44 — REGNUM Ситуация в администрации президента США Джо Байдена напоминает миниатюру Аркадия Райкина о сшитом костюме — в Белом доме полный раздрай, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 августа в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в Белом доме заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен попробует пообщаться с главой МИД России на тему обмена заключёнными на полях министерской встречи АСЕАН в Камбодже, для чего попытается «поймать господина Лаврова за пуговицу».

«Блинкен так и не схватил Лаврова за пуговицу. Чем же ответит Белый дом? Волнуюсь. За пуговицы. В администрации Байдена — полный раздрай», — написала Захарова и предположила, что в администрации остались лишь очень узкие специалисты.

К записи дипломат прикрепила видео из миниатюры Райкина «Кто сшил костюм?», в которой «специалисты узкого профиля» пришивают к костюму кто карманы, а кто — пуговицы, и товар выходит некачественным.

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