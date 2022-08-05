Новосибирск, 5 августа, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Противоречия между властями разного уровня — обычное явление для Украины. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию о том, что на Украине назревает политический раскол между региональными и федеральными властями.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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«При всём напряжении, которое они порождали, ситуация оставалась относительно управляемой. Однако ситуация военного противостояния, разрушение экономики, недостаточность западной помощи и неизбежность тяжёлой в социальном отношении зимы делают ситуацию в стране достаточно неопределенной», — подчеркнул Бирюков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мэр города Днепропетровска (Днепр) Борис Филатов заявил, что правительство Зеленского пытается ослабить возможных политических оппонентов и отказаться от собственных обещаний.