Сеул, , 12:33 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приветствовал запуск первого южнокорейского лунного аппарата. Об этом глава государства написал в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

«Данури — ведущая сила Республики Корея, которая поможет открыть эру космической экономики», — написал южнокорейский лидер.

Юн Сок Ёль также добавил, что с нетерпением ждет трансляции песни BTS «Dinamite», которую лунный аппарат отправит на Землю для проверки системы.

Напомним, что ракета Falcon 9 с южнокорейским аппаратом на борту стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) 4 августа в 19:08 (5 августа 02:08 по мск). Через час после запуска аппарат вышел на связь.

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