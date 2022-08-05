Хабаровск, 5 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Хабаровский край, как и соседнее Приморье, ожидают сильные ливни в 5–6 августа, спасатели рекомендуют принять меры личной безопасности, сообщили в МЧС региона.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

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Дожди ожидаются в Вяземском, Бикинском и районе имени Лазо. Непогода накроет и центральные районы: Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский. Местами прогнозируются мощные ливни с грозами и сильным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми ливнями объявлено в Приморье на 5–6 августа.