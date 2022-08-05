Керчь, Крым, 5 августа 2022, 12:28 — REGNUM Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с фактом осквернения Вечного огня в Керчи. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Госсовета.
Вице-спикер подчеркнул, что город-герой Керчь является символом стойкости духа советских воинов, которые ценой жизни отстаивали рубежи города.
Он выразил уверенность, что действия вандалов не являются случайными.
Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы 3 августа начали проверку по факту осквернении мемориала в Керчи — неизвестные забросали Вечный огонь пластиковыми бутылками, расплавленный пластик залил горелку и основание памятника. Кроме того, были сорваны буквы с надписи монумента, их также брошены в огонь.
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