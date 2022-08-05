Керчь, Крым, 5 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков намерен обратиться в правоохранительные органы в связи с фактом осквернения Вечного огня в Керчи. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе Госсовета.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вечный огонь

«Любые действия, иск­лючая мемориальные и памятные, возле мес­т, созданных в память о подвиге советских солдат, следует ра­сценивать как акт ва­ндализма. Керчь в 19­44 г. встречала со­ветских воинов-освоб­одителей в количестве 36 местных жителей. Дважды была захвачена нацистами, после чего были масштабней­шие карательные акци­и, прежде всего в от­ношении мирных гражд­ан», — напомнил Бобков.

Вице-спикер подчеркнул, что город-герой Керчь является символом стойкости духа советских воинов, которые ценой жизни отстаивали рубежи города.

«И там сегодня находятся особи, проявляющие подобное неуважение», — сказал Бобков.

Он выразил уверенность, что действия вандалов не являются случайными.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы 3 августа начали проверку по факту осквернении мемориала в Керчи — неизвестные забросали Вечный огонь пластиковыми бутылками, расплавленный пластик залил горелку и основание памятника. Кроме того, были сорваны буквы с надписи монумента, их также брошены в огонь.