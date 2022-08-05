Махачкала, 5 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Дагестан и Кабардино-Балкарию свяжет прямое авиасообщение. Компания «Ютэйр» открывает авиарейсы по маршруту Махачкала — Нальчик. Для перелетов будут использованы самолеты ATR — 72, предназначенные для перевозки до 74 пассажиров.

Самолет

Полеты будут выполняться по средам и субботам, сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта. Время в пути составит всего 1 час 10 минут. Вылет из аэропорта Нальчика будет производиться в 13:50, обратный рейс из Махачкалы — в 16:10.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Махачкалы в 2022 году расширил географию перелетов. Так, запущены несколько международных рейсов, в том числе в Израиль, Киргизию и Узбекистан.