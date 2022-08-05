Гонконг, Китай, 5 августа 2022, 12:27 — REGNUM Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси актуализировала и ужесточило внутриполитическую борьбу в США между республиканцами и демократии аккурат в момент начала 100-дневного обратного отсчета до промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает 5 августа гонконгская газета South China Morning Post.
Республиканец от Луизианы Сенатор Джон Кеннеди раскритиковал Пелоси за то, что она сделала визит «исключительно для себя», не имея ни одного республиканца в своей тайваньской делегации. Он также отметил, что Китай вводит санкции против Тайваня, «это все равно что сдвинуть камень, уронив его себе на ногу»
Если республиканцы вернут себе большинство в Палате представителей в ноябре, Маккарти из Калифорнии, скорее всего, сменит Пелоси на посту спикера Палаты представителей. Предвидя такую перспективу, Маккарти уже заявил о желании последовать за Пелоси на Тайвань.
В апреле остров посетила делегация Конгресса в составе шести человек. Помимо сенатора Роберта Менендеса, демократа из Нью-Джерси, который является председателем Комитета по международным отношениям, в нее вошли сенаторы-республиканцы Линдси Грэм из Южной Каролины, Ричард Берр из Северной Каролины, Роб Портман из Огайо и Бен Сассе из Небраски, а также как представитель Техаса Ронни Джексон.
По крайней мере, на бумаге проблемы Тайваня и Китая в целом должны воодушевить американский электорат. Согласно опросу, проведенному Чикагским советом по глобальным вопросам в 2021 году, 69% американцев поддерживают признание Тайваня независимым государством со стороны США, а 65% хотели бы, чтобы Тайвань присоединился к международным организациям.
При этом, негативное отношение к Китаю продолжает достигать исторических максимумов в США. В июне опрос Исследовательского центра Pew показал, что 82% американцев придерживаются недоброжелательного мнения о Китае. Согласно результатам опроса, политика Пекина в области прав человека вызывает неблагоприятное отношение к Китаю
Но некоторые эксперты усомнились в эффективности кампании, связанной с Китаем. Директор правозащитной группы Justice Is Global, целью которой является представление альтернативы американо-китайской конфронтации, Тобита Чоу сказал, что, по его мнению, «хотя антикитайские нарративы стали более важными в политике США, в целом они работают в пользу правых».
Он сказал, что, когда демократы заставляют избирателей больше думать о Китае — то есть, когда они пытаются конкурировать с республиканцами в том, кто может лучше противостоять китайской угрозе, «очень часто избиратели затем смещаются вправо и обращаются к Республиканской партии».
Чоу посчитал, что если визит Пелоси «повысит общий уровень подозрительности и беспокойства в отношении Китая, это может оказать косвенное влияние на то, насколько эффективны антикитайские послания в целом в предвыборных кампаниях», но это, по его словам, в конечном итоге «поможет республиканцам».
Описывая остановку Пелоси на Тайване как «политический театр», директор по взаимодействию с Азией в вашингтонском аналитическом центре Defence Priorities Лайл Голдштейн сказал, что это не «существенно поможет демократам на промежуточных выборах, поскольку американцы в целом ощущают негативные экономические последствия усиления глобальной напряженности, и они склонны голосовать их кошельки».
Директор Центра Вильсона по Китаю и Соединенным Штатам при Институте Киссинджера Роберт Дейли, сказал, что визит Пелоси не повлияет на выборы, поскольку избиратели по-прежнему сосредоточены на внутренних проблемах, таких как инфляция и «общее направление страны». Он добавил, что «блокада, обстрелы или угрозы цепочкам поставок вокруг Тайваня» окажут лишь «незначительное влияние» на американскую инфляцию к ноябрю.
При этом, Япония обеспокоена китайскими учениями вблизи Тайваня, поскольку Северная Корея критикует поездку Пелоси. 82-летняя Пелоси, которая баллотируется на переизбрание в Палату представителей, не объявляла, будет намерена ли она остаться спикером после промежуточных выборов, если демократы сохранят контроль над Палатой представителей.
Исторически сложилось так, что партия, находящаяся у власти, выигрывает на промежуточных выборах, а контроль демократов в Конгрессе в настоящее время очень узок — 220 против 210. Отмечается, что республиканцы имеют хорошие возможности вернуть контроль над Палатой представителей, оценивая, что у них есть 83%-ный шанс, в то время как у демократов есть 17%-ный сохранить контроль.